K3-componist Miguel Wiels stopt na 23 jaar

De componist was verantwoordelijk voor hits als Oya Lélé, Kuma hé en Oma’s aan de top. Maar het meest trots is hij op Heyah Mama. ,,Dat is een beetje cliché omdat dat de allereerste K3-hit was. Ik krijg nog steeds kippenvel wanneer ik dat lied hoor. Daarmee is het allemaal begonnen. Ik kan me die zomer nog zo herinneren, toen het ontplofte in Vlaanderen. Dat was allemaal dankzij dat ene liedje dat ik in een achterkamertje in het dorpje Beervelde heb geschreven.”