K3'tje Hanne stopt met optreden wegens zwangerschap, vervanging bekend

Hanne Verbruggen, bekend als een van de zangeressen van K3, stopt voorlopig met optreden. Dat maakt Studio 100 vandaag bekend. De Vlaamse bekendheid is zwanger en moet op advies van de dokter rust nemen. Ze zal tijdelijk vervangen worden door Diede van den Heuvel, die het in het programma K2 zoekt K3 tot de finale wist te schoppen.

Verbruggen heeft tijdens haar zwangerschap gewoon opgetreden, maar gisteren moest een show van K3 in Plopsaland Indoor in Hasselt toch gecanceld worden omdat de zangeres rust moest nemen. Eerder was nog niet duidelijk of het eenmalig was, maar Studio 100 laat vandaag in een verklaring weten dat de zwangere Verbruggen tijdelijk stopt met optreden.

Marthe en Julia staan er niet alleen voor, want Diede van den Heuvel zal Verbruggen voorlopig vervangen. Van den Heuvel was te zien in het programma K2 zoekt K3, waarin ze de finale bereikte. De Nederlandse Julia Boschman ging er uiteindelijk met de winst vandoor.

Boschman is blij met de komst van Van den Heuvel. ,,Diede en ik kennen elkaar heel goed omdat we het beiden tot in de finale hebben geschopt. Er was toen echt geen sprake van strijd. We gunden elkaar alles. Zij was heel blij voor me toen ik won en andersom was dat zeker ook zo geweest. Dat ze er nu alsnog even bijkomt, vind ik geweldig.”

De K3-theatershow Kom erbij gaat gewoon door, meldt Studio 100.

