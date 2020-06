K3'tjes hopen elkaar door ‘bubbel’ snel weer te knuffelen

Vier jaar lang was het trio niet zo lang van elkaar gescheiden als nu. Drie maanden lang zagen ze elkaar niet. Nu is het tijd voor een nieuwe single (Bikini Vol Zand) en de speelfilm Dans van de Farao, die vanaf 22 juli op een geheime locatie wordt opgenomen.

Tegen die tijd gaan de drie elkaar toelaten in wat ze noemen hun ‘bubbel’; Klaasje, Marthe en Hanne zullen dus vooral met elkaar omgaan en niet met anderen. ,,Maar we gaan elkaar zeker niet om de nek vliegen in de scènes”, vertelt Marthe aan Het Laatste Nieuws. ,,Een knuffel in buitenlucht is op zich wel mogelijk als je in elkaars bubbel zit, dat hebben de virologen gezegd. We zullen er vooral op moeten letten dat we handaanrakingen voorkomen op de set en ervoor zorgen dat we niet in elkaars adem zitten bij een knuffel bijvoorbeeld”, vult Klaasje aan.

Gezellige vibe

Het filmscenario werd aangepast aan de regels rond het coronavirus. ,,Te intieme scènes zijn veranderd, te veel geknuffel bijvoorbeeld ook. Als het met bepaalde scènes - ik denk aan liefdesscènes - toch moeilijker blijkt te zijn, kunnen we die altijd nog opschuiven naar het einde van de draaiperiode. Misschien zijn de maatregelen tegen die tijd versoepeld”, aldus Hanne. ,,We zien het nu vooral helemaal zitten. Ik denk dat je uiteindelijk in de film weinig of niets gaat merken van de maatregelen. De gezellige K3-vibe kan perfect met camerastandpunten gecreëerd worden.”