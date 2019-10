Kaj Gorgels: Als het aan mij ligt, presenteer ik Robinson volgend jaar weer

Quiz Telekids bestaat 30 jaar: vijf hoogtepun­ten volgens Irene Moors

6:00 Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de eerste aflevering van het legendarische jeugdprogramma Telekids werd uitgezonden. Irene Moors, presentatrice van het eerste uur, blikt terug in vijf memorabele momenten. Test onderaan dit artikel jouw kennis over Telekids in onze quiz.