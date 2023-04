Kalvijn erkent dat Avastars 'mislukt' is en Hardwell begint ochtend op bijzondere manier

interview Jan Slagter vertelt wat je níét zag in De verraders: ‘Ik ben naar Selma toegegaan’

Hij was een van de smaakmakers van dit seizoen van De verraders, maar moest het spel toch verlaten. Jan Slagter voelde zich enigszins bevrijd. Aan deze site vertelt hij ook wat je níét in de uitzending zag. ,,Het duurde enkele weken voordat ik dat hele spel van me af kon schudden.’’