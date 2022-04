Kan het erger? Lig je te creperen van de pijn, staat ineens Rachel Hazes aan je ziekenhuisbed

Behalve BN’ers zonder eten op een eiland, BN’ers zonder eten maar mét wijn in de bijstand en BN’ers die andere BN’ers vermoorden onder leiding van Tijl Beckand zijn er op SBS 6 ook BN’ers in het ziekenhuis. Voor wie vorig jaar het eerste seizoen heeft gemist: dat betekent dus niet dat we meekijken hoe Viktor Brand zich met een gekneusde enkel op de eerste hulp meldt of Dennis van der Geest voor een eczeemplekje bij de dermatoloog zit. Al moet ik dit misschien niet te hard roepen, want voor je het weet breng ik de snelle jongens van Talpa op een idee en zit het format in de opstartfase.