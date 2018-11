Kan niet wachten om te zien of het goed komt met dakloze Yvar

Nederlan­der doet mee aan Project Runway VS

8:34 De Haarlemse modeontwerper Django Steenbakker doet begin 2019 mee aan het nieuwe seizoen van het populaire Amerikaanse programma Project Runway. Het is de eerste maal in de geschiedenis dat de wedstrijd, die al sinds 2004 te zien is, buitenlandse kandidaten laat mee doen.