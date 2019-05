Kandidaten Love Island moeten mooi van binnen en buiten zijn: ‘Geen Temptation Island-types’

Het is een klein half uur rijden van Las Palmas naar de luxe villa van Love Island. De weg slingert zich naar boven langs bananenbomen, palmen en pittoreske plaatsjes als Bañaderos, Cambalud en Arucas. Op het laatste weggetje naar het verblijf hangen de palmen zo laag dat je moet lopen. Alsof de spanning omhoog moet.



Hier, op deze plek aan de kust van Gran Canaria, gaan de komende zes weken tien singles proberen de liefde te vinden. Nederlandse en Vlaamse ‘Islanders’ zitten in een villa die afgesloten is van de buitenwereld. Geen telefoon, Netflix , iPad, spelletje, boek of tijdschrift, niets mogen ze meenemen. Ze moeten genoeg hebben aan elkaar, benadrukt Nele van Lysebeth, de uitvoerend producent. Ze was ook betrokken bij de casting van de singles. ,,We zochten naar mensen die open zijn. Makkelijk praten over hun gevoelens. Mooi in uiterlijk, maar ook van binnen. Ik ben aangenaam verrast door de kandidaten. Geen Temptation Island-types. Meer diepgang? Ik weet niet hoe je het moet noemen. Creatiever misschien.”