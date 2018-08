Kanye biedt excuses aan voor omstreden slavernij-opmerkingen

West bood zijn excuses aan in een radioprogramma dat werd uitgezonden in de stad Chicago. 'Ik weet niet of ik voldoende mijn excuses heb aangeboden voor de manier waarop mensen zich voelden naar aanleiding van mijn slavernij-opmerking', aldus West. 'Het spijt me dat ik pijn heb veroorzaakt".



De man van Kim Kardashian - die overigens woest was over Kanye's opmerking over slavernij - gaf ook toe dat het niet handig was dat hij zijn MAGA-pet op had. President Trump is naar aanleiding van uitspraken over latino's, immigranten en zwarte inwoners van de VS regelmatig van racisme beticht. Veel fans van West konden dan ook niet geloven dat de rapper niet alleen zoiets zei over slavernij, maar ook dat hij zijn steun uitsprak voor Trump.