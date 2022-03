Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Will Smith heeft op de dag van de Oscars niet alleen zijn rechtse geoefend. Hij had ook tijd voor een outfitfilmpje met zijn vrouw, wier naam we uit veiligheidsoverwegingen niet noemen.

Een kort pittig kapsel is niet altíjd burgerlijk. Kijk maar naar de man op het account van Snoop Dogg.

Fans vinden concerten van Miley Cyrus altijd erg opwindend, maar dat komt vooral door het draaiwieltje op haar wegwerpcamera.

Lionel Richie is het na 38 jaar behoorlijk zat om steeds ‘Hello, is it me you’re looking for?’ te zingen. Gelukkig raakt niemand hem met zijn nieuwe schoenen nog kwijt.

De apps van Instagram en OnlyFans zitten op de telefoon van Dua Lipa naast elkaar. Dan deel je een intiem kiekje al snel op de verkeerde plek.

De nieuwe make-uplijn van Kendall Jenner is ongetwijfeld een rib uit je lijf, maar gelukkig steun je wel een goed doel. Deze lapjes kun je immers geen jurk meer noemen.

Emma Bunton mag bij de Spice Girls dan bekend hebben gestaan als de kleine Baby Spice, haar afschepen met een salontafel als podium is een beetje lullig.

Hoe beroemd je ook bent, trotse ouders blijven altijd onder je kiekjes schrijven dat ze ‘van hier tot aan de maan’ van je houden. Kijk maar naar Mohamed, de vader van Bella Hadid.

Volledig scherm Mohamed is apetrots op zijn dochter. © Instagram Bella Hadid

Little Mix-zangeres Leigh-Anne Pinnock moet zichzelf soms knijpen als ze in haar riante tuin staat. Veel anderen doen dat in hun arm, maar dit kan ook.

Bindi Irwin, de dochter van de onverschrokken krokodillenjager en beestenfanaat Steve, lijkt duidelijk erg op haar overleden vader. Qua dieren neemt ze wel iets minder risico.

De lokale braderie had precies zes centimeter te weinig van Emily Ratajskowski’s favoriete stofje, maar daar laat zij zich niet door tegenhouden.

Mensen denken weleens dat de grootste TikTok-ster ter wereld Charli D’Amelio (17), hier voor een kast drank die ze zelf de eerste vier jaar niet mag kopen, werkelijk alles aanprijst voor geld. Dat is natuurlijk onzin.

Måneskin-zanger Damiano David staat bekend om zijn gelikte uitstraling. Zijn vriendin weet wel hoe dat komt.

Over slechte grappen gesproken: de actie van Will Smith was niet de enige stoot bij de Oscars. Kijk maar naar Beyoncé in haar doorschijnende jurk.

De nieuwe vriendin van Kanye West, die zelf vindt dat ze totaal niet lijkt op zijn ex Kim Kardashian, heeft een goede week. De rapper heeft Chaney Jones een extreem zeldzame Birkin-tas van Hermès gegeven van bijna 250.000 euro. Voor dat geld wilde hij wel via FaceTime toekijken hoe ze hem uitpakte, aldus Page Six. Gelukkig was ze volgens de bezorger ‘oprecht blij’.

Volledig scherm De Birkin Bag. © Privé Porter

Katy Perry heeft een leermomentje in haar lederen broek.

