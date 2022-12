Kanye onvindbaar voor voormalig zakenpartner met aanklacht

De voormalige zakenpartner van Kanye West heeft in de rechtszaal laten weten dat het hem niet lukt om de rapper te traceren voor de aanklacht die hij tegen hem heeft ingediend. Dit blijkt uit een verslag dat The Sun maakte van de zaak in kwestie.

Thomas St. John, die West in Los Angeles aanklaagt wegens vermeende onbetaalde vergoedingen, vertelde de rechtbank dat hij geen geschikt adres heeft kunnen vinden om de klacht in te dienen. Voor het voortzetten van de zaak is het nodig om de gedaagde de papieren persoonlijk te overhandigen, of via een advocaat maar ook die zou St. John niet hebben kunnen traceren.

Met de berichtgeving over de zaak worden onlinegeruchten aangewakkerd dat Kanye onvindbaar zou zijn. Hij werd op 14 december voor het laatst in het openbaar gesignaleerd, toen een fotograaf hem vastlegde bij het verlaten van een kerk in Los Angeles.

In de rechtszaak beschuldigt St. John West ervan dat hij weigerde achttien maanden aan vergoedingen te betalen nadat St. John in maart was aangesteld als zijn zaakwaarnemer. St. John beweert dat toen hij West confronteerde met de maandelijkse kosten, de rapper ‘oververhit en agressief’ werd en tegen hem begon te vloeken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: