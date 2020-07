Kanye West for president: een grap of bittere ernst?

Het was een eigenaardige bijeenkomst, de eerste verkiezingsrally van Kanye West. De kandidaat verscheen in kogelvrij vest, en had de cijfers ‘2020’ in zijn haar geschoren. Aan een microfoon was kennelijk niet gedacht. Kanye maande enkele honderden aanwezigen tot stilte, en sprak een uur lang over, nou ja, alles eigenlijk, van zakenrelaties met Adidas tot abortus.