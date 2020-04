Kanye West koopt oude huis van moeder in Chicago

De rapper heeft niet diep in de buidel hoeven tasten. Kanye telde 250.000 dollar neer voor het stulpje en zal nog zo'n 60.000 dollar aan de renovatie kwijt zijn.



Kanye's moeder Donda, die in 2007 overleed, kocht de woning in de jaren 80 en woonde er tot 2004. In datzelfde jaar brak de rapper door bij het grote publiek met zijn debuutalbum The College Dropout.



Kanye heeft met zijn vrouw Kim Kardashian ook al woningen in Los Angeles en Wyoming. De rapper heeft meer dan genoeg geld om nog verder te investeren in ontroerend goed. Vorige week rekende zakenblad Forbes uit dat hij een vermogen heeft van 1,3 miljard dollar. Volgens Kanye zelf is hij een stuk rijker en is hij 3,3 miljard dollar waard.