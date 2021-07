Kapje op of kapje af, dát is hier de vraag

GUDO IN CANNESFilmverslaggever Gudo Tienhooven volgt namens de krant het Filmfestival van Cannes. Dagelijks bericht hij op deze website over zijn belevenissen en indrukken.

Quote Och, och, och wat heeft die gozer het toch zwaar, hoor ik iedereen denken. En jullie hebben hartstikke gelijk Gudo Tienhooven Voorop gesteld: ik heb natuurlijk geen enkel recht om te mopperen. Ondergetekende zit in het zonovergoten Cannes, ik mag betaald de mooiste, gloednieuwe films zien en spreek met de grootste talenten die in het cinemalandschap rondlopen. Maar ik ben ook een eersteklas boerenkoolvreter en verbaas me over van alles hier. En ik moet me een beetje aanpassen, want filmjournalisten zijn zeikerds.



Terwijl ik lees dat de deltavariant wild om zich heengrijpt en enkele Europese landen het sein weer op rood zetten, tref ik hier een corona-organisatie dat barst van de tegenstrijdigheden. Het mondkapje moet overal op, óók tijdens de filmvertoningen. Een drie uur durend Japansstalig epos blijkt dan om meer dan alleen de lengte een vermoeiende zit. Je mist in de hele optelsom toch een paar flinke happen zuurstof. Halverwege elke film die ik tot nu toe zag, werden mijn oogleden zwaar met soms zelfs kort knikkebollen tot gevolg. En dat lag heus niet aan de artistieke kwaliteiten. Vooruit, een enkeling had wel wat minder saai gemogen.

Ik kan het kapje wel stiekem afdoen - niemand die me in de duisternis in mijn nekvel grijpt - , maar ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen tijdens deze pandemie die voorlopig nog niet voorbij is. En van 1,5 meter afstand houden (hier één, begrijp ik) hebben ze nog nooit gehoord. Ze willen alle zalen tot de nok toe gevuld hebben en dus heb je dikwijls Pinkpop-taferelen met hordes mensen die aan het eind van de dag het zweet van tientallen festivalgenoten van zich af kunnen douchen. De regel ís er wel, maar geen hond die hem in acht neemt. Ook de organisatie niet.

Daarnaast, ik heb nog altijd nul keer een van mijn nu vier (‘verplichte’) negatieve testuitslagen hoeven laten zien. Niet vanaf het moment dat ik van huis richting Schiphol vertrok. Nergens. ‘Ik riskeer hier mijn fucking leven!’, schreeuwde een buitenlandse collega het gisteravond uit. Even daarvoor was haar de toegang tot het toilet ontzegd. Niet nóg meer oponthoud, moeten de uitsmijters hebben gedacht. ‘Welkom in onze professie Gudo’, klonk het gefrustreerd.

Sta het me toe nog één alinea cynisch te knorren. Want zal je zien dat ze vanavond wél een negatieve testuitslag eisen. En dan heeft deze jongen een probleem. Groentje Gudo reserveerde voor een film die, zo ontdekte ik een uur voor aanvang, zo’n beetje aan de andere kant van Frankrijk werd vertoond. Hierdoor miste ik mijn zoveelste coronatestafspraak. Oh, en over een uur begint de galapremière van het nieuwe Matt Damon-vehikel waar ik me dinsdag al voor inschreef, maar waar ik nog altijd geen groen licht voor kreeg. De ticketservice is, uiteraard, telefonisch niet bereikbaar.

Och, och, och wat heeft die gozer het toch zwaar, hoor ik iedereen denken. En jullie hebben hartstikke gelijk. Die film aan de ‘andere kant van Frankrijk’ was een zalige documentaire over de beroemde avant garde-band The Velvet Underground met openhartig geroddel over de soms verstikkende relatie tussen zanger Lou Reed, de geniale multi-instrumentalist John Cale en kunstgod Andy Warhol. Dat drie uur durende Japanse epos (Onoda, 10.000 Nights in the Jungle) was een fascinerend verslag van een soldaat die tot ver in de jaren 70 gewapend op de Filipijnen bleef, omdat hij dacht dat de Tweede Wereldoorlog nog gaande was (waargebeurd!). En de vertoning waar die buitenlandse collega foeterend uit kwam, was het aangrijpende Tous S’est Bien Passé over twee zussen die moeten knokken voor de sterfwens van hun vader.

Uit die laatste film spreek ik morgen, als het goed is, de bloedmooie actrice Sophie Marceau. Ik zal stoppen met zeiken.