Kapper Alberto Vermicelli keert terug in nieuwe serie Samson & Marie

Acteur Koen Crucke (68), bekend van zijn uitspraak ‘ten eerste: het is Albertooo!’, bevestigde zijn terugkeer in Gert Late Night. ,,Ik heb hier eigenlijk zwijgplicht over”, biechtte hij op. ,,Mag ik het zeggen? Oké, Alberto keert terug in Samson & Marie. De nieuwe afleveringen zijn allemaal ingeblikt intussen.”



Het resultaat is vanaf maandag 28 september te zien op Ketnet. Of ook Walter Baele (Van Leemhuyzen) en Walter De Donder (de burgemeester) te zien zijn, is nog niet duidelijk.

Zielig

Gert Verhulst, jarenlang onderdeel van het duo Samson en Gert, nam afgelopen april afscheid van zijn rol. Zijn 25-jarige dochter Marie neemt het stokje over. Zij gaat haar vader niet nadoen, maar beloofde haar ‘eigen ding’ te doen.



Gert gaf eind vorig jaar al aan dat er een houdbaarheidsdatum zat op zijn rol als ‘Gertje’. ,,Ik heb altijd het idee dat de act Samson en Gert ooit een beetje zielig gaat worden, zeker als ik tachtig word. Ik heb besloten dat punt voor te zijn, door nu te stoppen op het punt dat we zelf het gevoel hebben dat we eigenlijk nog heel succesvol zijn’’, aldus de Belg, eigenaar van entertainmentbedrijf Studio 100 en bedenker van kleuterpoptrio K3.

Zo werd bekendgemaakt dat Marie het nieuwe baasje van Samson is:

Collie

In Nederland maakte het programma Samson en Gert zijn debuut op 29 september 1992 bij Veronica. Gert en zijn hond, een bearded collie, veroverden al snel de harten van vele kinderen.



De twee hadden ook een geslaagde muzikale carrière. Er verschenen in de loop der jaren 18 cd’s, goed voor meer dan 200 nummers. De kerstshows die Samson en Gert in de kerstvakantie speelden, vaak met enkele personages uit de reeks, trokken in België volle zalen. Ook werd er een merchandise-imperium opgezet, met zaken als Samsonworst en Samsonknuffels en -brooddozen.

