Kardashians stoppen na veertien jaar met realityshow

De beslissing is met pijn in het hart genomen, schrijft de realityster. ,,We zijn iedereen meer dan dankbaar die al die jaren heeft gekeken naar onze goede tijden, de slechte tijden, het geluk, de tranen en de vele relaties en kinderen. We zullen de mooie herinneringen en talloze mensen die we hebben ontmoet voor altijd koesteren.’’