Karin Bloemen en Tygo Gernandt in Comedy Central: Kater van 2020

Operatie Bibian Mentel geslaagd: ‘Ze heeft alweer een lach laten zien’

9 december De rugoperatie van Bibian Mentel is goed verlopen. De oud-snowboardster moest vandaag onder het mes om een stukje wervel te laten verwijderen dat is beschadigd door een tumor. ‘Na weer een aantal spannende uren kan ik nu laten weten dat de operatie goed is gegaan’, schrijft haar man Edwin Spee op Facebook.