Karin van De Scheetjes heeft relatie met broer van haar ex Hans

,,Het gebeurde gewoon”, vertelt Karin in gesprek met RTL Boulevard. Ze was een dagje naar een braderie met haar schoonzus. Ondanks de scheiding van Hans, met wie ze geen contact meer heeft, botert het nog wel goed met haar schoonfamilie. Ze bleef logeren en de vonk sprong over tussen haar en Johan, de broer van Hans. ,,Acht maanden geleden is zijn scheiding afgerond. Ik zit er nog middenin. We hebben een beetje dezelfde problemen, dat schept een band.”

Karin en Hans deden in 2016 mee aan Ik Vertrek. Te zien was hoe het duo een midgetgolfbaan opende op Bonaire en elkaar voortdurend ‘scheetje’ noemde. Zo kwamen ze aan hun bijnaam. Het was een populair stel, aan wie het emigratieprogramma meerdere afleveringen wijdde, en ook kregen ze een eigen realityshow op SBS 6. In september werd bekend dat de twee uit elkaar gingen. Wat er precies is voorgevallen tussen Karin en Hans is onduidelijk, maar Karin is na een vakantie naar Nederland in ieder geval niet meer teruggekeerd naar Bonaire. Hans runt daarom nu de boel alweer een tijdje in zijn eentje.

Superlief

Karin kent Johan al negen jaar: haar zwager kwam ook geregeld naar Bonaire. Toen heeft ze nooit dit soort gevoelens voor hem gehad, maar nu ze is gescheiden, is dat dus veranderd. Johan doet Karin niet aan Hans denken, zegt ze. ,,Hij is superlief.” Hans is inmiddels op de hoogte van de nieuwe liefde van zijn ex-vrouw. ,,Dat ging op een rare manier. Een tante had hem een bericht gestuurd”, zegt Karin.

Overigens is er ook een nieuwe vrouw in het leven van Hans: de 31-jarige Nina, die heeft aangeboden hem te ondersteunen op de golfbaan. Dat werd vorige week duidelijk in een terugblik van Ik Vertrek. ,,We sturen hartjes naar elkaar op WhatsApp. Dat vind ik toch wel heel lief. Het voelt gewoon goed, en je komt niet zomaar iemand tegen waar je een klikt mee hebt.’’

