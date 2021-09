Katie Price gearresteerd na auto-ongeluk tijdens rijverbod

Voormalig glamourmodel Katie Price is gearresteerd na een auto-ongeluk dat ze heeft gehad terwijl ze een rijverbod had. Dat melden Britse media. De realityster crashte vanochtend haar auto in het Engelse graafschap West Sussex toen ze onder invloed achter het stuur zat.

Price had een rijverbod vanwege eerdere overtredingen. Haar rijbewijs was ingevorderd tot december. Na de arrestatie bekende de ster direct aan de politie dat ze drugs had gebruikt en toen was gaan rijden. Na een drugstest bleek dat er sporen van cocaïne in haar bloed zaten.

Er hangt Price nu een gevangenisstraf boven het hoofd. Ze wordt onder meer beschuldigd van rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. Voordat er een vonnis volgt, moet Price een behandeling volgen in een afkickkliniek. Op 15 december volgt de uitspraak.

Verdrietig

De advocaat van Price laat weten dat haar cliënt door een zware tijd gaat, omdat ze recentelijk failliet is verklaard. De Britse televisiepersoonlijkheid, voorheen bekend als glamourmodel Jordan, raakt hoogstwaarschijnlijk haar huis van 2 miljoen pond kwijt. ,,Ze was eenzaam en wilde gewoon even langs een vriend die dichtbij woonde”, aldus de advocaat.

Het auto-ongeluk volgt slechts een dag nadat Price in Good Morning Britain vertelde dat ze heel verdrietig is door het rijverbod, omdat ze haar gehandicapte zoontje Harvey niet kan bezoeken. Price heeft al meerdere keren een rijverbod gehad, zoals in 2018 voor een periode van zes maanden. Die straf was het gevolg van een forse snelheidsovertreding.

