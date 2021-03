Katja betrapt tijdens wildplassen en Shelley verliest 25 kilo

PODCAST ‘Disney+ liegt over originele content’

26 februari ‘Disney+ zegt dat series als Solar Opposites, Big Sky en Hellstrom nieuw en speciaal voor dat platform gemaakt zijn, maar dat is helemaal niet zo,’ zegt seriekenner Kevin Goes in de podcast Bingewatchers. ‘Ze passen bij deze nieuwe series het lineaire principe van week na week toe, terwijl ze al lang en breed uitgezonden zijn in de VS en dus online te vinden zijn. Disney liegt dus tegen haar klanten.’