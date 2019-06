Katja blikt terug op bruiloft: Het was magisch en vol liefde

Katja Schuurman (44) en haar kersverse echtgenoot Freek van Noortwijk (30) vierden afgelopen weekend de liefde in de Noordoostpolder (Flevoland). Dat werd duidelijk tijdens het persmoment (het huwelijk werd in privé-sfeer gevierd) waar Katja en Freek even de tijd namen om zich in trouwkleding door fotografen en filmploegen te laten vastleggen. Gehuld in een spierwitte jurk met een ravijndiep decolleté en een sexy split die bijna tot haar middel reikt, schitterde Katja voor de camera van de fotografen. Van Noortwijk koos voor een lichtroze linnen pak.



Vandaag neemt de actrice de tijd om terug te blikken op het bijzondere huwelijk. ‘We zijn zo gelukkig! Het was magisch, vol liefde, ontroerend, betoverend, extatisch, en zó vrolijk...’, schrijft Katja op sociale media. Niet alleen de gasten worden bedankt, ook de organisatie van het recreatiepark waar de tortelduifjes trouwden wordt in het zonnetje gezet. ‘Jullie zijn zo liefdevol, open en genereus, en jullie hebben een plek gecreëerd waar iedereen -weer - verliefd wordt. Het liefdesfeest dat jullie met ons hebben gecreëerd is onvergetelijk.’



Het bruidspaar kan nog steeds rekenen op veel felicitaties. Zo reageert Bridget Maasland met meerdere hartjes onder het bericht van Katja en schrijft Danielle Oerlemans: ‘Congrats’. Eén reactie in het bijzonder valt op. Dat is die van Katja's vader. ‘Zo blij en gelukkig met jullie liefde, vrijheid, grote hart, creativiteit, vrienden en mooie dosis gekte. Blije papa.’