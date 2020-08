Katja deelt prachtige foto’s van eerste week dochtertje: ‘Één grote liefdesbom’

‘Gefeliciteerd allerliefste Coco Loulou!’ begint Katja het bericht tegenover haar 378.000 volgers. ‘Je bent een hele week oud. En je papa en mama en grote zus zijn tot over hun oren verliefd op jou’, vervolgt ze, verwijzend naar echtgenoot Freek van Noortwijk en dochtertje Sammie (10) uit een eerdere relatie met acteur Thijs Römer. ‘Wat ben jij lief en betoverend en ontroerend en niet te doen zo schattig’, jubelt Schuurman. ‘En je doet het allemaal zo goed; slapen, mama’s borsten leegdrinken, kirren, lachen, knuffelen. Zelfs als je huilt omdat je krampjes hebt of het gewoon even niet meer weet, lopen onze harten over; je bent één grote liefdesbom. Ik was vergeten dat ook deze babyfase zo’n groot feest is!’

Huilbuien

Hoewel Katja’s zwangerschap goed verliep, had ze het af en toe zwaar. De actrice had soms zo weinig energie dat ze ‘zo ongeveer’ doorligplekken kreeg, vertelde ze eerder. En de hormonen maakten het mentaal ook moeilijk. ,,Het lijkt soms alsof een ander iemand bezit van mij neemt”, zei ze. Dat uitte zich in moordneigingen en huilbuien. ,,Het is verschrikkelijk (...) maar het gaat nu goed.”



Katja en Freek, die afgelopen zomer trouwden, wilden dolgraag samen een kind. Maar makkelijk was dat niet. ,,Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, aldus Katja afgelopen najaar. ,,Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten.”



Schuurman en de jongere chef-kok (31) leerden elkaar vijf jaar geleden kennen in Guts & Glory, het restaurant van Freek. De vonk sloeg nogal hevig over: binnen een kwartier hadden de twee al een intiem onderonsje op het toilet van het restaurant.