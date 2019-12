Katja en Najib bedanken voor tweede seizoen De Battle

Najib Amhali en Katja Schuurman trainden vijf maanden lang om goed voor de dag te komen tijdens de stunts, show-acts, behendigheidsproeven en breinopdrachten in de studio. Najib: ,,Ik heb me gewoon vergist in hoeveel werk het is. Ik vond het heel leuk om te doen. Het was een uitdaging en ik kwam uit mijn comfortzone, maar de volgende keer zeg ik nee."

Uitdaging

Voor Katja wordt het steeds moeilijker om nog een uitdaging te vinden die ze in haar tv-carrière nog niet heeft afgevinkt. ,,Ik heb in mijn BNN-tijd al best veel gedaan tijdens Try Before You Die en Katja versus Bridget. Elke keer moest ik iets in korte tijd leren, hartstikke leuk want ik hou van uitdagingen en ben fanatiek. Maar ik vind het nu leuk om nu ook andere programma's te maken. Ik ben benieuwd wie ze volgende keer vragen! We maakten er ook grappen over hoor, dat we allemaal geblesseerde bejaarden waren die gekke dingen moeten doen. Op een gegeven moment lagen we allemaal in de ziekenboeg."