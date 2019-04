Katja en Tijl op zoek naar oorsprong van Nederlandse waar

Via het commerciële Net 5 en de publieke omroepen BNN en KRO-NCRV is Katja Schuurman (44) weer terug waar haar tv-carrière ooit begon. Maar we zullen haar bij RTL 4 niet meer in de soap GTST voorbij zien komen. Haar eerste klus is de reportageserie Gemaakt in Nederland.

Voor het programma zijn zeven bekende Nederlandse merken – Daf, Venco, Van Bommel, Calvé, Bolletje, Heineken en Gazelle – geselecteerd. Schuurman en haar nieuwe collega Tijl Beckand gaan zo ver mogelijk terug in het productieproces en de geschiedenis om te kijken hoe het product wordt gemaakt. Ze reizen, overigens los van elkaar, er ook regelmatig voor naar het buitenland.

Schuurman vertelt: ,,Pas tien jaar geleden werd duidelijk dat het moedergist van Heinekens lagerbier uit Patagonië komt. Ik ga daar met de wetenschapper die dit ontdekte, op pad. Sta je ineens met de ‘moeder’ van Heineken in je hand. Wij vangen in die zoektocht ook alle persoonlijke verhalen eromheen. Gerard Heineken was bijvoorbeeld nog minderjarig toen hij de brouwerij begon met geld dat hij leende van zijn moeder.’’

Beckand (44): ,,Je kan je van alles voorstellen bij vullen van een flesje dat vervolgens een dop en een etiket krijgt. Na tien minuten heb je dat verhaal wel verteld. Maar iedereen stopt wel eens een Venco-dropje in zijn mond.’’ Hij reisde voor een van de afleveringen naar het ongerepte achterland van Italië, waar ze al duizenden jaren zoethout verbouwen. ,,Dan gaat het naar een klein fabriekje van een baron waar ze er heel dikke, zwarte pasta van maken. Wíj maken daar allerlei soorten drop van, en dát is puur Nederlands.’’

Rumoerig

Wie de premisse van het nieuwe programma hoort, denkt niet meteen aan een typische titel voor RTL 4. ,,Het is ook eigenlijk voor NTR 4, nét aangekocht'', grapt Beckand knipogend naar de publieke omroep. Eerder gaf CEO Sven Sauvé van RTL in deze krant al aan dat de zender doordeweeks een meer 'maatschappelijk relevante' koers zal varen. ,,Maar dit wordt ook gewoon een lekker programma om naar te kijken hoor'', zegt Schuurman. ,,En je moet de RTL-kijker ook niet onderschatten natuurlijk'', vult Beckand aan.



Vorig jaar mei tekende Schuurman al haar contract bij RTL. Waarom duurde het zo lang voor ze over haar eerste klus kon vertellen? ,,Er is een boel aan de hand geweest bij RTL. Het was wat onrustig en rumoerig allemaal. Het duurde daarom even voor ik wist wat ik precies ging doen. Ik ben met de zender in gesprek over drama. Ik ben inmiddels ook een ander nieuw programma aan het draaien. Ik kan er nog niets over zeggen; wel dat ik mezelf hier niet alleen als presentator, maar ook als programmamaker zie.’’

Nieuwe koers

RTL lijkt na een stevige dip in de kijkcijfers langzaam weer glans terug te krijgen. Er is met Peter van der Vorst een nieuwe zenderbaas (een functie die jarenlang werd ingevuld door Erland Galjaard), en RTL haalde ‘nieuwe’ sterren als Art Rooijakkers, Paul de Leeuw, Frans Bauer en Katja Schuurman binnen.

,,Sinds het aanstellen van Van der Vorst is RTL enorm transparant geworden’’, vertelt Beckand die nu tien jaar voor het commerciële bedrijf werkt. ,,Waar je in het verleden alles in de krant of op internet las, word je nu met een filmpje van bijvoorbeeld Peter op de hoogte gesteld van het interne nieuws. Ook hadden we onlangs met alle presentatoren een ontbijtje waarbij we praatten over de nieuwe koers. We kregen allemaal een pas, zodat we voortaan altijd het RTL-pand in kunnen. Voorheen moest je je daar speciaal voor aanmelden. Het zijn ogenschijnlijk heel kleine dingen, maar het helpt enorm in het gevoel dat je weer samen onderdeel van een zender bent.’’

Beckand zegt gemakkelijk te kunnen verklaren waarom die communicatie voorheen anders verliep. ,,RTL kende een paar heel vette jaren. We waren heer en meester op televisie. Er wás daarom ook weinig te bespreken. Nu is er Netflix en bouwt John de Mol stevig aan zijn Talpa-zenders. We zitten in een nieuwe tijd.’’