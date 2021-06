Katja Herbers prijst Arjen Lubach bij talkshowdebuut op Amerikaanse tv

videoActrice Katja Herbers heeft gisteren haar Amerikaanse talkshowdebuut gemaakt. Ze schoof aan in The Late Show with Stephen Colbert en maakte daarin een klein beetje reclame voor Arjen Lubach.

Colbert vroeg Herbers na de ontvangst direct naar haar debuut. ,,Ik kom uit Nederland en ik ben daar weleens te gast geweest in talkshows, maar dit is inderdaad mijn eerste keer in Amerika”, zei de actrice. Colbert informeerde daarna of het beviel en wilde ook direct weten of hij het goed deed. ,,Je doet het geweldig”, antwoordde Herbers. ,,Je bent in Nederland ieders grote talkshowvoorbeeld.”

Colbert leek verrast door dat antwoord en wilde weten wie dan de grote Nederlandse talkshowhosts zijn. ,,Arjen Lubach!” riep Herbers meteen. ,,Hij zal heel blij zijn dat ik hem noem. Arjen Lubach. Jullie zullen wel Arjen ‘Lubek’ zeggen”, lachte ze.

Volledig scherm Katja Herbers in The Late Show. © YouTube The Late Show

De 40-jarige Herbers timmert al een behoorlijk tijdje aan de weg in Amerika. Zo had ze een rol in de HBO-hit Westworld en was ze te zien in series als The Leftovers en Manhattan. Bij Colbert vertelde ze over haar rol in de CBS-serie Evil.

Het komt niet vaak voor dat Nederlanders te gast zijn in de grote Amerikaans talkshows. In recente jaren gingen onder anderen Carice van Houten, Michiel Huisman en Nikkie de Jager haar voor. Ook Arjen Lubach zelf was een keer te gast. Eind 2018 schoof hij aan bij Late Night with Seth Meyers.

