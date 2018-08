Katja is kotsmisselijk en Guus smeert zich in met mayonaise

Patty Brard heeft deze zondag uitgeroepen tot bed-dag en overlaadt hondje Bibi met aandacht. ,,The best things are for free'', concludeert ze vanaf Ibiza.

Katja Schuurman is stiknerveus voor haar eerste theatershow met haar ex Thijs Römer en hoopt dat een zelfportret uit de oude doos haar kracht geeft.

Soms moet je even naar je krachtige zelf kijken om de zenuwachtige misselijkheidsgolven te overbluffen.. Om 19.00 spelen we de eerste #tryout van #blinddate in het @delamartheater #vollebak @thijsromer #theater Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 12 Aug 2018 om 4:37 PDT

Monique Noell, beter bekend als de vriendin van zanger André Hazes, heeft op Bonaire een groep ezels gevonden die verzot zijn op selfies.

Hahaha, ik vind die beesten te grappig Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 12 Aug 2018 om 5:14 PDT

Voordat Sylvie Meis zich in de studio meldt voor een nieuwe dag opnames van Das Supertalent, woont ze nog even een kerkdienst bij. Dat schiet er vaak bij in, vertelde de gelovige presentatrice twee jaar geleden in een interview, maar het dagelijks gebed ziet ze als een kostbaar moment.

Volledig scherm Sylvie Meis naar de kerk © Instagram stories

Wie graait er toch steeds in de koekjesla? Frans Bauer betrapte niet een van zijn vier zoons, maar zijn hondje Kaya. Die blijkt wel een lange vinger te lusten.

We hebben de dader op heterdaad betrapt!! Hij is ondertussen gearresteerd en moet waarschijnlijk zo het er nu naar uit ziet paar maanden brommen!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 12 Aug 2018 om 1:12 PDT

Het hart van kersverse mama Roxeanne Hazes smelt. Haar zoontje Fender slaapt het liefst al knuffelend met een hydrofieldoek in zijn knuistjes.

Mijn hart. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 11 Aug 2018 om 14:00 PDT

En ook het hart van vlogger Monica Geuze smelt als ze knuffelt met haar pasgeboren dochter Zara-Lizzy.

Love you SOOOOO much❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@monicageuze) op 11 Aug 2018 om 8:34 PDT

Daphne Deckers had vanochtend tijd teveel. Dat resulteerde in een prachtig ontbijtje én een ontplofte keuken.

Uit de categorie "Teveel vrije tijd" doe ik bij deze weer eens een fruitmandala 😎🍓🥝 De aanrecht is een totale kliederzooi, maar het resultaat lijkt helemaal Zen 😅 #marbellamornings Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 12 Aug 2018 om 2:50 PDT

André Hazes treedt na zijn vermoeidheidsinzinking weer op en doet dat gelijk goed, met een eilandtoertje op Curaçao, gebroederlijk samen met Danny Froger.

Eiland tourtje met @dannyfroger is geslaagd! Bedankt ouwe pik!👌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 11 Aug 2018 om 20:52 PDT

Kim-Lian van der Meij kan het even nog niet aan, afscheid van het hete zomerweer. Bikini aan onder haar regenjas

Je doet het niet, herfst!!! Nee! Nog niet! #battlebetweentheseasons #grauwedag #metbakkenuitdelucht #koudineens #bikininogaanonderregenjas #bennognietklaarmetdezomer Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 11 Aug 2018 om 17:37 PDT

Nicolette Kluijver gaat op vakantie en neemt mee: haar kinderen natuurlijk. Travelling light, zoals ze zelf grapt.

Travel light 2.0 ✈️ Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 11 Aug 2018 om 23:56 PDT

Bloedmooi, lief en lekker beschrijft Bas Smit zijn uitzicht - Nicolette van Dam - aan de dis bij restaurant Nobu in het Spaanse Marbella.

Mijn lievelings uitzicht 😍❤️🙌 #geenfilterniks #gewoonbloedmooiliefenlekker Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 11 Aug 2018 om 13:27 PDT

Het mag dan eerder klinken als iets waar je friet/patat in zou dippen, Guus Meeuwis smeert deze Portugese mayonaise het liefst op zijn lichaam. Of in z'n haar, omdat 'ie het waard is.

Eindelijk een lekkere bodylotion gevonden. Maar het kan ook zijn dat het voor je haar is. #omdatikhetwaardben #guusjemet #goudbruin #lieveniveamagditookinnederland Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2018 om 10:57 PDT

In de tussentijd neemt Guus' vriendin, sterrenstylist Manon Meijers, een zwemles om de borstcrawl onder de knie te krijgen. En komt ze tot de ontdekking dat een duikbril haar beter staat dan een zonnebril.

Tijdens de absoluut-allerleukste-zwemles-ooit heb ik naast de borstcrawl ook geleerd dat een duikbril me leuker staat dan een zwembril. 👍🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Aug 2018 om 9:45 PDT

Is het een nieuwe trend? Ook Georgina Verbaan, op vakantie in Kroatië met haar beste vriend Patrick Martens, gaat voor de klassieke duikbrillook.

Een foto die is geplaatst door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 12 Aug 2018 om 1:48 PDT

Kees Tol is keihard aan het werk, heus, maar heeft toch tijd voor 'een beetje vakantiegevoel' als hij met zijn Talpa-collega's in het bubbelbad springt onder het genot van een wijntje.