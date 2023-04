Katja Schuurman over liefdesleven: ‘Er mogen mannen zijn, maar niet voor vast’

Van het magazine JFK zijn inmiddels honderd uitgaves geweest en net als bij de eerste staat Katja Schuurman ook nu weer op de cover. In haar leven is inmiddels flink wat veranderd sinds die eerste shoot in 2006. In datzelfde jaar trouwde ze namelijk met Thijs Römer, die inmiddels aangeklaagd is voor een zedendelict. Met de acteur, met wie ze ook dochtertje Sammie heeft, heeft Katja nog altijd goed contact. Ze geeft aan dat ze er voor hem probeert te zijn in deze heftige tijd.



Ook haar andere huwelijk met chef-kok Freek van Noortwijk liep twee jaar geleden op de klippen. Even leek ze het liefdesgeluk weer gevonden te hebben met Niek Schrijvershof, maar die romance lijkt weinig serieus. Hij ontbrak bij de onthulling van de cover van JFK en Katja zegt daarover: ,,Hij woont op Ibiza. Het leven meandert lekker door.’’ En of het ware liefde is: ,,Je weet het nooit, maar het lijkt er voorlopig helemaal niet op. Er mogen mannen in mijn leven zijn, maar niet vast.’’



Naast dochtertje Sammie heeft Katja met Van Noortwijk ook nog dochtertje Coco.