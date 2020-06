Katja straalt met babybuik in bikini naast zus: ‘Drie meisjes op één foto’

Freek van Noortwijk, de kokende echtgenoot van Katja, liet onlangs al weten dat de twee een meisje verwachten. Zelf zag hij dat overigens niet aankomen. ,,Op de een of andere manier had ik het vermoeden dat het een jongen zou gaan worden, om een beetje die hormonale huishouding in balans te houden met al die dames’’, grapte hij, verwijzend naar Katja en diens dochter Sammie (9) uit haar eerdere relatie met acteur Thijs Römer.



Voordat ze haar zwangerschap op Valentijnsdag wereldkundig maakte, had Katja haar tv-vrienden van het RTL 4-programma Beter laat dan nooit al ingelicht. Ze liet voor de zekerheid nog wel een echo maken toen ze voor de opnames al in Mexico verbleef. Omdat Freek in Nederland was, vergezelde Gerard Cox haar. ,,Eigenlijk mocht alleen familie mee, dus hebben we gezegd dat hij de aanstaande opa was’’, vertelde ze.



Katja en Freek, die afgelopen zomer trouwden, wilden dolgraag samen een kind. Maar makkelijk was dat niet. ,,Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen”, zei Katja daar eerder over. ,,Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten.”