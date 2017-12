Katja walgt van dikke sigaar en Amanda krijgt 'aquariumring' met diamantjes

Karin meets Pia

Theaterdiva Karin Bloemen is in het Concertgebouw in Amsterdam haar collega Pia Douwes tegen het lijf gelopen. Ze dames hadden zo te zien alles uit de kast gehaald om indruk te maken op de aanwezigen. Ze hadden ook de grootste lol met elkaar overigens.

#piadouwes #concertgebouw #entertainment #leuk #muziek #lol #kwaliteit #collegas #zingen #zingenmetkarin Een foto die is geplaatst door Karin Bloemen (@karin_bloemen) op 9 Dec 2017 om 4:12 PST

Katja walgt van sigaar

Katja Schuurman heeft tijdens een photoshoot voor glossy LXRY wat rookwaren zoals een dikke sigaar en wat peuken in haar mond gestopt. En dat beviel, zo blijkt uit een achter de schermenfilmpje, niet echt goed.

The Making Of.. @rahirezvanistudio @lxrynl @mastersofluxury_ #photography #smoke Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 9 Dec 2017 om 4:36 PST

Daniëlle's levensles

Daniëlle van Aalderen, de ex-vrouw van rapper Lange Frans, komt vandaag met een in haar ogen wijze levensles. 'Als je zoekt naar iemand die je leven zal veranderen, kijk dan in de spiegel'.

If you are searching for that one person that will change your life, take a look in the mirror💄📸 @mifasstudio #staytruetoyourself Een foto die is geplaatst door Daniëlle Diane van Aalderen (@daniellediane84) op 9 Dec 2017 om 3:11 PST

Even naar buiten

Actrice Liza Sips en haar in mei 2016 geboren zoontje Jonah bleven vandaag niet binnen bij de kachel zitten. Liza nam het mannetje, met een gebreide muts op zijn hoofd en een stoer jack aan, lekker mee naar buiten voor een wandeling door koud Amsterdam.

YAY ❤ Een foto die is geplaatst door Liza Sips (@lizasips) op 9 Dec 2017 om 3:56 PST

Marieke's naasten

Marieke Elsinga onderstreept met een foto waarop zij, haar zus en moeder staan het thema van de Serieus Request-actie: ouders en kinderen herenigen. ,,Dankbaar dat wij samen zijn, miljoenen kinderen en ouders zijn dat niet. Daarom steun ik Serious Request'', aldus Marieke die andere BN'ers oproept ook met een kiekje van hun naasten te komen.

Mijn zus, moeder en ik. Dankbaar dat wij samen zijn, miljoenen kinderen en ouders zijn dat niet. Daarom steun ik @seriousrequest. Jullie ook @shellysterk @anoukhoogendijk en @kajstypetjes? Deel dan ook jouw foto en tag 3 vrienden. #brengzeweersamen #SR17 #3FM Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 9 Dec 2017 om 3:49 PST

Carlo's onderkinnen

Carlo Boszhard is vanavond gast in de alweer laatste aflevering van Chantal Janzens personalityshow. En dat was lachen geblazen volgens Carlo die alleen een beetje baalt dat zijn onderkinnen door het gegier en gebrul zo prominent in beeld kwamen.

Nog eentje dan #lachjeeenonderkin Een foto die is geplaatst door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 9 Dec 2017 om 2:52 PST

Marco feliciteert 'broertje'

Amando, de broer van Marco Borsato (50), is vandaag ook 50 jaar geworden. Marco werd geboren op 21 december 1966, Amando op 9 december 1967. Marco feliciteert zijn 'broertje' met een fraai foto met als bijschrift 'al 50 jaar mijn vriend'.

Gefeliciteerd broertje 50 en 50 jaar mijn vriend ❤️💙 Love you! Een foto die is geplaatst door Marco Borsato (@borsato) op 8 Dec 2017 om 23:27 PST

Amanda krijgt blingblingaquariumpje

Voormalig realityster Amanda Balk (29) - de ex-vriendin van dj Afrojack - is door haar schatrijke verloofde flink in de watten gelegd. Balk (tegenwoordig bikini-ontwerpster) is morgen jarig, maar kreeg nu al een diamanten ring cadeau van haar aanstaande man: de schatrijke zakenman Stavros Tsatsos. Feitelijk een soort mini-aquarium waarin edelsteentjes lijken rond te zwemmen.

Next week is my birthday! Early birthday present from my fiance😍Royal Asscher #starsofafrica #royalasscher #diamonds Een foto die is geplaatst door Amanda Balk (@amandabalk) op 9 Dec 2017 om 2:35 PST

Een foto die is geplaatst door Stavros Tsatsos (@tsatsoss) op 3 Nov 2017 om 11:48 PDT

In de houtgreep

Een van de dochtertjes van Nicolette Kluijver probeerde vandaag haar vechtsportdocent om te leggen. De presentatrice, die met haar andere kinderen toekeek, fotografeerde dat moment vanaf de zijlijn.

Yep... die zijn van mij💪🏼 Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 9 Dec 2017 om 2:00 PST

Miljuschka's guilty pleasure

Tv-kok Miljuschka Witzenhausen kon de verleiding vanmorgen echt niet weerstaan. Ze lepelde een blikje leeg met daarin Dulce de leche: een melkachtige karamelpasta. ,,Lekker op brood, mijn favoriete beleg'', aldus Miljuschka die ook nog even uitlegt hoe je het smeersel maakt.

Dulce de leche!! Oftewel mijn favo beleg voor op brood. Met een beetje zout erbij krijg je dat salted caramel effect. Het is een soort karamel melkachtige pasta. Ook lekker in desserts. Heel simpel te maken. Blikje dichte gecondenseerde melk 2 uur onder kokend water later bubbelen. Wel zorgen dat ie onder water blijft dus desnoods water aanvullen. Enjoy! #dulchedeleche #condensedmilk #food Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschka) op 9 Dec 2017 om 1:42 PST

Daphne's winkelminuten

Daphne Deckers kwam onderstaande foto tegen waarbij wordt gesteld dat mannen die met hun vrouw shoppen dat na gemiddeld al na 26 minuten helemaal zat zijn. Volgens Daphne, getrouwd met Richard Krajicek en moeder van een zoon en dochter, ontbreekt er in het bericht een komma. ,,Bij mijn thuis is het 2,6 minuten.''

Ha! Zijn ze de komma vergeten? Bij mij thuis is dat na 2,6 minuten 🤔😅 #fijnezaterdag Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphne_deckers) op 9 Dec 2017 om 0:49 PST

Loiza heeft er zin in

Transgendermodel Loiza Lamers kroop recent door het oog van de naald na een klein herseninfarct waarvan ze inmiddels weer bijna is hersteld. De blondine is alweer aan het werk en van restverschijnselen, zoals een gevoelloos gezicht, is bijna geen sprake meer. Wel is ze nog steeds moe. Ze laat vandaag weten dat ze zich aan het opladen is voor het weekend.