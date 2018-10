Kees Hulst vindt de liefde bij Esther Scheldwacht

Platenbaas Suge Knight moet 28 jaar de cel in

4 oktober Platenbaas Suge Knight (53) is vandaag in Los Angeles veroordeeld tot 28 jaar celstraf vanwege doodslag. De mede-oprichter van platenlabel Death Row Records reed in 2015 met zijn pickup-truck bij de drive-in van een hamburgerrestaurant over een man heen. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.