Kees Tol heeft corona, Nick en Simon in quarantaine

Expeditie Robinson-winnares mag mogelijk nooit meer rijden: 'Hevige drinker die van de weg moet'

1 mei Voormalig Miss België Tanja Dexters (44) moet volgens justitie direct uit het verkeer worden gehaald. Uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat ‘Dexters een hevige drinker is en een gebruiker van cannabis’, stelt het parket in Turnhout. De Vlaamse, die in Nederland vooral bekend is van haar deelname aan Expeditie Robinson in 2011, verdedigde zich vrijdag voor de rechtbank. ,,Ik heb zeven weken op een eiland gezeten. Zonder glas. Ik heb me daar niet slecht door gevoeld.”