Kees van der Spek verbaasd over reactie Derk Bolt: ‘Hier mag je niet zomaar overheen stappen’

Kees van der Spek is ‘een beetje verbaasd’ over de reactie die Spoorloos -presentator Derk Bolt heeft gegeven op de verkeerde matches die zijn gemaakt in het programma. ,,Hij voelde zich heel erg aangevallen, net alsof wij zijn programma kapot willen maken”, zei Van der Spek vanavond bij RTL Boulevard over het optreden van Bolt gisteren bij Khalid & Sophie .

Bolt zei in dat programma dat hij blijft geloven in fixer Edwin Vela, die voor het programma van KRO-NCRV een aantal deelnemers in Colombia niet aan de juiste biologische familie heeft gekoppeld. ,,Ik trek de uitzending van Kees van der Spek niet in twijfel, ik trek in twijfel dat deze man (Vela, red.) iemand opgelicht heeft”, aldus Bolt. De presentator is van mening dat een mismatch kan gebeuren. ,,Het is heel tragisch als er een mismatch is, maar sommige dingen kun je niet voorkomen. Die foutmarge mag je hebben”, vertelde Bolt in de talkshow.

Van der Spek snapt niet waarom Bolt de fixer in bescherming neemt. ,,Alsof dat geen oplichter zou zijn. Nou, ik moet je eerlijk zeggen: als iemand geld vraagt voor zoektochten die hij dan half of slecht uitvoert, dat riekt toch naar oplichting”, aldus de misdaadjournalist. ,,Dit gaat niet over zomaar een foutje, dit gaat over hele diepe gevoelens. Ik vind niet dat je daar zomaar overheen mag stappen.”

De ophef rondom Spoorloos ontstond door een uitzending van Van der Spek, die in zijn programma Oplichters Aangepakt aantoonde dat er mensen in Colombia door een frauduleuze tussenpersoon aan de verkeerde biologische ouders zouden zijn gekoppeld. Lees alle artikelen in ons dossier.

