Keith Richards stopt nu ook met roken: ‘Grotere hel dan heroïne’

,,Heb het gedaan, het is klaar", zei de 76-jarige rocker donderdag in een interview met de Amerikaanse radiozender Q104.3. Richards, die jarenlang worstelde met verslavingen, zei vorig jaar nog dat het stoppen met nicotine zwaarder is dan het stoppen met heroïne. ,,Stoppen met heroïne is een hel, maar die hel is van korte duur. Sigaretten zijn er altijd."



De harddrugs zwoor Richards jaren geleden al af, maar van de alcohol kon hij geen afscheid nemen. In 2018 stopte de rocker eindelijk met drinken, maar zei hij wel nog af en toe een wijntje of biertje te drinken.

De gitarist wil graag in topvorm zijn om te kunnen blijven toeren met de Rolling Stones. De band kondigde donderdag nieuwe concerten aan van hun No Filter Tour.