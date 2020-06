Keke Palmer roept op een grens te trekken tegen onderdrukking

‘Witte overheersing is de langstdurende onderdrukking in Amerika, maar het is niet de enige’, schrijft Keke. ‘Niet iedereen deelt de ervaring van zwarten, maar ik kan je garanderen dat bijna iedereen in dit land wel eens onderdrukt is op wat voor manier dan ook. Dat is de realiteit als racisme gevalideerd wordt in het systeem. Het creëert een nog grotere kloof.’



Zeker na de dood van George Floyd en het oplaaiende politiegeweld in de Verenigde Staten vindt Keke dat het tijd is voor verandering. Ze wil het systeem ‘ontmantelen en opnieuw opbouwen’ zodat het eerlijker en representatiever is voor degenen die het vertegenwoordigt. ‘Dit kan best eng zijn, maar hier zijn we voor geboren. Het hele idee van regels volgen zijn we ontgroeid, omdat regels volgen simpelweg niet genoeg is’, meent ze.



Keke roept daarom op een grens te trekken om verdere onderdrukking van het systeem te voorkomen. Van mensen die dat niet willen of durven, weet de actrice dat ze dat niet kan vragen. ‘Toch wil ik iedereen vragen zichzelf één vraag te stellen: waar trek ik de grens? Want als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel?’