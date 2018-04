Kenia verbiedt speelfilm vanwege lesbische scenes

Vriendin Avicii is in diepe rouw: 'We dachten aan kinderen'

18:25 Het Tsjechische model Tereza Kačerová (25) was tot voor zijn overlijden de vriendin van Tim Bergling, zoals Avicii echt heet. Een week na zijn overlijden schreef ze een emotionele brief aan de dj, die haar grote steun en toeverlaat was. Daaruit blijkt dat het stel erop gebrand was hun relatie buiten de spotlights te houden, en dat ze aan kinderen dachten.