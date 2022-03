Kenners enthousiast over liedje S10: ‘Zou mij verbazen als we niet in de top 10 eindigen’

Zo zijn Suzan en Freek erg te spreken over het nummer. ,,We vinden het prachtig. En we zijn natuurlijk ook stiekem heel trots op de producer, Arno Krabman.” Hij maakt ook muziek met het duo.

Freek vindt het ‘superknap’ hoe S10 het voor elkaar heeft gekregen om het liedje zo’n internationaal geluid mee te geven. ,,Terwijl ze gewoon in het Nederlands zingt. En het dadadada-stukje blijft meteen hangen.” Suzan geeft het nummer ‘douze points’. ,,Het voelt heel groot, als een soort soundtrack van een film. Het begint heel klein en werkt echt naar een climax toe om dan ook weer heel klein te eindigen, haast alsof je onder water getrokken wordt aan het einde.”

Kanshebber

Theatermaker Maurice Wijnen noemt het nummer ‘een absolute kanshebber’. ‘Klein beginnend, dan met een verrassende explosie richting een chorus die zowaar meezingbaar is en blijft hangen. In een tot nu vrij zwak deelnemersveld is dit een absolute kanshebber’, schrijft hij op social media. Sietse Bakker, vorig jaar uitvoerend producent van de editie in Rotterdam, laat weten ‘trots’ op het nummer te zijn. ‘Een prachtig lied, in het Nederlands, authentiek en memorabel.’

Ook Luuk Ikink is enthousiast. ‘Mooi nummer, precies wat je verwacht van S10. Leuk dat we een keer met een ander soort inzending mee gaan doen!’ Jack van Gelder is korter van stof. ‘Mooi nummer’, twittert hij. Radio 538-dj Coen Swijnenberg, een van de leden van de songfestivalcommissie, schrijft ‘niet helemaal objectief’ te zijn, maar zegt dat S10 een ‘prachtige song’ heeft gemaakt ‘waarmee ze sowieso het Eurovisie Songfestival gaat rocken’.

Zo presenteerde S10 vanochtend haar nummer:

Zijn Qmusic-collega Domien Verschuuren is onder de indruk, net als 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Beide dj’s vinden dat De Diepte raakvlakken heeft met Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence het liedjesfestijn in 2019 voor Nederland wist te winnen. ,,Het is de Nederlandse Arcade. Die sfeer ademt het”, zegt Domien. Hoogendoorn deelt die mening. ,,Het refrein doet me denken aan wat Duncan ook deed, rustig opbouwen en dan dat bombastische.”

Dat het liedje in het Nederlands is, maakt volgens de dj’s niet veel uit voor de waardering van het nummer in het buitenland. ,,Nederlandstalig is altijd spannend, en dit liedje raakt ons misschien iets meer dan mensen die onze taal niet spreken. Maar er zitten zoveel slimme dingetjes in, waardoor je het ook zonder Nederlands te spreken kunt meezingen”, stelt Verschuuren. ,,Het klinkt zoals het bedoeld is, je voelt waar ze over zingt en dat is heel belangrijk voor het songfestival”, zegt Hoogendoorn. ,,Ik denk dat mensen in Litouwen straks denken: ik snap waar deze dame over zingt.”

Winkansen

De winkansen voor S10 worden dan ook hoog ingeschat door de radiojocks. ,,Zou mij verbazen als we niet in de top 10 eindigen”, zegt Verschuuren die zegt zich niet te kunnen herinneren vaker zo enthousiast te zijn geweest over een songfestivalliedje. ,,Het kan zeker een winnaar zijn”, meent Hoogendoorn. ,,Ik ben in ieder geval blij dat Nederland al een tijdje doorheeft dat het niet gaat om ‘shalalalie’ en een kip op het podium, maar om mooie muziek. Muziek die bovendien past in de tijdgeest van nu.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: