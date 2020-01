Kenners hekelen Netflix-serie Gwyneth Paltrow: ‘Gezondheidsrisico’

Dat meldt BBC News. In The Goop Lab testen Gwyneth en haar team alternatieve therapieën om fysieke en mentale problemen aan te pakken. Netflix vermeldt erbij dat de serie is bedoeld om te entertainen en niet bedoeld is voor medisch advies.



NHS-directeur Simon Stevens vindt dat Goop, het bedrijf van Gwyneth, zich op gevaarlijk terrein begeeft en beschuldigt de makers van het verspreiden van verkeerde informatie. Volgens hem denken mensen bij de term 'fake news' meteen aan politiek, maar is er een groter gevaar op gezondheidsvlak. ,,Vroeger verspreidde nepnieuws zich van mond tot mond maar nu gaan leugens met een druk op de knop de wereld rond, voordat de waarheid achterhaald kan worden.’’



Goop zegt in een reactie dat het steeds zo ‘transparant’ mogelijk te werk gaat wanneer er onderwerpen aan de orde komen die ‘niet ondersteund worden door de wetenschap of nog in een vroege onderzoeksfase zitten’.