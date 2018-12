Kensington Palace: Catherine en Meghan hebben écht geen ruzie

,,Dit is nooit gebeurd’’, liet Kensington Palace weten aan The Sun, in reactie op het zoveelste verhaal over de kibbelende hertoginnen. De Britse media hebben het de laatste dagen meer en meer over de vermeende ruzie, die de broers William en Harry uit elkaar zou drijven.



De zwangere Meghan, die tijdens haar reis door Oceanië nog werd opgehemeld, zou zich gedragen als een veeleisende diva die het personeel tot waanzin drijft. Dat Kensington Palace nieuw personeel zoekt, wordt gezien als bevestiging van die verhalen.



Lees door onder de foto.