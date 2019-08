Kerstklassieker Home Alone in nieuw jasje

Iger lichtte de reboots van onder meer Home Alone niet toe. Het is daardoor niet duidelijk of het om films, series of nieuwe versies in een andere vorm gaat. Of de ster van de film uit 1990, Macaulay Culkin, een rol krijgt in de nieuwe versie is ook nog onduidelijk. New York Post schrijft dat de acteur onlangs wel is gespot tijdens het filmen van een kerstscène in Los Angeles.