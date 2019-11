Kerstreclame John Lewis is weer een tranentrekker

In het spotje zien we het draakje Excitable Edgar en zijn beste vriendin Ava. De twee maken samen van alles mee en bereiden zich in deze editie zoals altijd weer voor op de feestdagen. Als het groene beestje een stel kinderen een sneeuwpop ziet bouwen, rent hij er enthousiast op af. Edgar heeft alleen één probleem: zijn neus spuwt vuur als hij opgewonden raakt. Dat zorgt ervoor dat de sneeuwpop direct smelt, evenals een ijsbaan. Een kerstboom die hij later in het filmpje ontdekt, vliegt in de brand.



Edgar is ondertussen zo bang geworden dat hij nog meer kerstversieringen en andere voorwerpen verwoest, dat hij zichzelf opsluit in zijn huisje. Hij wil niet nog meer schade aanrichten dan dat hij al heeft gedaan en met de kerstdagen in het vooruitzicht, lijkt het het groene draakje een goed idee om niet ten tonele te verschijnen. Zijn vriendinnetje Ava vindt dat zo rot dat ze met een idee komt zodat Edgar, net als ieder ander, kerst kan vieren met de anderen.