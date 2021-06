Kevin Hart onderschatte impact van vreemdgaan op zijn kinderen

,,Dat was een gesprek als geen ander”, blikte Hart terug. ,,Mijn dochter terugkrijgen, mijn dochter laten begrijpen dat het me speet, dat ik een fout had gemaakt, dat was heel wezenlijk. Kijk, ik ben nog steeds vader.” Hij realiseerde zich destijds niet wat de gebeurtenis voor effect zou hebben op zijn kinderen. “Het is moeilijk om mij te raken”, zei hij. ,,Maar als je kind teleurstelling toont, emotie toont, laat zien dat ze het niet begrijpt, dan schaam je je diep.”



Hart had in 2017 een ontmoeting met Sabbag in een hotel in Las Vegas en die ontmoeting werd gefilmd. In een vermeende afpersingspoging werden de beelden openbaar gemaakt. Sabbag beweerde aanvankelijk dat zij niet degene op de beelden was, maar kwam daar in 2019 op terug. Toen eiste ze 60 miljoen dollar van de comedian. Ze zei dat het slippertje tussen de twee in scène is gezet door Hart en zijn goede vriend Jonathan Todd Jackson.



Hart heeft altijd volgehouden niks te hebben geweten van de opnames. Hij bekende wel dat hij een fout had gemaakt. ,,Ik heb mezelf in een situatie geplaatst die alleen maar verkeerd kon aflopen, en dat is ook gebeurd”, zei hij destijds. Hij bood in de video excuses aan aan zijn vrouw Eniko, toen zwanger van het zoontje van het stel, en zijn twee kinderen uit een eerder huwelijk.