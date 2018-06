Kevin Spacey terug in de bios

In oktober kwam Star Trek-acteur Anthony Rapp met het verhaal naar buiten dat Spacey probeerde seks met hem te hebben toen hij 14 was. Niet lang daarna lieten ook andere mannen weten nare ervaringen te hebben gehad met de acteur, waarop hij ontslagen werd bij hitserie House of Cards.

In november besloot Ridley Scott een maand voor de release van All The Money In The World dat hij de film niet met Spacey in een van de hoofdrollen wilde vertonen. De regisseur kreeg het voor elkaar om de acteur in tien dagen extra draaidagen te vervangen door Christopher Plummer.