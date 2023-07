Kevin Spacey zes jaar na beschuldigingen vrijgesproken: acteur in tranen in rechtbank

De acteur, onder andere bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-hitreeks House of Cards, stond vier weken lang terecht nadat hij door vier mannen was beschuldigd van seksuele aanranding. De tweevoudig Oscar-winnaar, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen, werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschuldigingen zorgden ervoor dat hij kort daarna moest vertrekken uit de Netflix-serie House of Cards.

Een van de vier aanklagers beweerde dat Spacey hem ‘als een cobra’ bij zijn kruis had gegrepen. Die beschuldiging deed de acteur in de rechtbank af als ‘waanzin’. Over beschuldigingen van twee andere van de vier mannen zei Spacey dat die hadden plaatsgevonden met ‘wederzijdse instemming’. En over de vierde beschuldiging zei Spacey dat hij de man wat ‘onhandig’ had benaderd, maar niet meer dan dat.

De acteur werd vrijgesproken van negen aanklachten, waaronder aanranding. Spacey begon te huilen in de beklaagdenbank toen de jury het vonnis bekendmaakte. ,,Dank je wel", schreeuwde hij om daarna met een tissue zijn tranen te deppen. Vervolgens schudde hij zijn advocaten de hand en verliet de rechtbank via een zijdeur.



De acteur pleitte eerder al onschuldig op alle aanklachten en zei ervan overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken. Ook zanger Elton John en zijn echtgenoot David Furnish getuigden voor de onschuld van Spacey tegenover de jury. In de Verenigde Staten liepen soortgelijke zaken tegen de acteur, sommige werden geschikt en andere geseponeerd.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: