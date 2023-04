Kevin speelde al ruim 1000 keer Fred in Soldaat van Oranje: ‘Iedereen vergeet wel eens zijn tekst’

Gordon witheet: ‘Trouwring krijgt mooi plekje op de bodem van de Amsterdam­se haven’

Gordon heeft een uitgebreid statement geplaatst op Instagram naar aanleiding van het verhaal dat zijn ex-verloofde Gavin Rozario heeft gedaan in weekblad Privé. In het bericht richt hij zich rechtstreeks tot zijn voormalige geliefde en deelt hij ook enkele screenshots uit WhatsAppgesprekken. ‘Dat ik een huwelijksaanzoek afdwong is een flagrante leugen!’