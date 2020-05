Khalid Kasem was beoogd presentator opvolger DWDD, zaak Taghi maakt daar einde aan

Voor het opvolgen van Van Nieuwkerk deden de afgelopen weken meerdere namen de ronde. Die van Khalid Kasem bleef echter lang geheim. Op het moment dat bronnen aan deze website vertelden dat hij een zeer serieuze kandidaat was, dook nog een ander verhaal over de advocaat op. Kasem zou namelijk volgens politie en justitie in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van crimineel Ridouan Taghi hebben gelekt. De raadsman ontkent dit overigens met klem.



Omroep BNNVara maakte sinds het stoppen van DWDD meerdere proefafleveringen met verschillende presentatoren voor een heel nieuw programma op de vooravond van NPO 1. Een pilot met Khalid Kasem viel in de smaak.



,,Wij waren enthousiast over zijn test en zijn met hem verder in gesprek gegaan’’, aldus een woordvoerder van de omroep aan deze website. ,,Naar aanleiding van de berichtgeving wil hij zijn handen vrij hebben om zich hier tegen te verweren. Verdere gesprekken met deze kandidaat als presentator voor de vooravond zijn daarom niet meer aan de orde.’’



De in opspraak geraakte raadsman – zelf niet bereikbaar voor commentaar - is op dit moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem dat hij samen met Peter R. de Vries oprichtte. In februari 2020 eindigde Kasem nog als tweede in de succesvolle tv-quiz De Slimste Mens en onlangs publiceerde hij een bestseller over voetballer Abdelhak Nouri. Hij blijkt in zijn jeugd klasgenoot te zijn geweest van de onlangs in Dubai aangehouden Ridouan Taghi die wordt verdacht van een groot aantal onderwereldmoorden.