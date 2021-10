Khloé Kardashian en dochtertje True (3) hebben allebei corona

‘Ik wil jullie laten weten dat True en ik positief zijn getest op corona’, aldus Khloé, die zich overigens geen zorgen maakt, omdat ze gevaccineerd is. ‘We zitten in quarantaine en zullen de richtlijnen volgen.’

Het is de tweede keer dat Khloé het coronavirus oploopt. Oktober vorig jaar maakte ze bekend eerder het virus te hebben gehad. Ze was toen naar eigen zeggen veel zieker, met braken, hoofdpijn, opvliegers en rillingen.

Khloé is niet de enige in de Kardashian-familie die het coronavirus heeft gehad. Ook Kim, Kanye en hun kinderen testten in 2020 positief.