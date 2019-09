‘Kids hebben alleen oog voor Rupsje Nooitgenoeg’

Robin de Weert (22) vormt met de pop van Rupsje Nooitgenoeg inmiddels een twee-eenheid op het podium. ,,De kinderen zien mij allang niet meer. Soms beweeg ik mijn pop over de toneelrand - dichterbij kun je nauwelijks komen -, maar de zaal heeft uitsluitend oog voor Rupsje Nooitgenoeg. Die illusie maakt het spelen voor kinderen ook zo mooi. Ze zijn zó puur.”



Al vijftig jaar knabbelt Rupsje Nooitgenoeg zich een weg door de jonge jaren van miljoenen kinderen waar ook ter wereld. De Amerikaanse schrijver Eric Carle (90) creëerde een halve eeuw geleden The very hungry Caterpillar over een rups met een onstilbare honger die uiteindelijk in een prachtige, slanke vlinder verandert.



Dat de rups zich niet beperkt tot een dieet van louter groen, maar zich ook door salami, Zwitserse kaas, worst en kersentaart heen werkt, appelleert nog altijd zeer aan de kinderfantasie. ,,Maar”, zegt De Weert, ,,ook ouders en grootouders beleven een nostalgische avond. Oma’s en opa’s omdat ze hun kinderen en kleinkinderen eruit hebben voorgelezen. En dikwijls hebben vaders en moeders het boek in hun jeugd verslonden.”