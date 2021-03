Kijkcijferrecord voor rouwende Meilandjes die ingeslapen hond Bommel opzetten

Ondertussen kwam dochter Maxime op het idee om Bommel op te laten zetten. Dat vond de familie aanvankelijk nogal luguber klinken, maar na een belletje naar een preparateur was het gezin om. Er hing overigens een flink prijskaartje aan: het opzetten van Bommel kostte drieduizend euro. ,,Dan kan ik hem blijven aaien, maar dan bijt hij niet terug”, zei Martien over het idee.



Op de dag van het afscheid kleedden Erica, Maxime en Martien zich allemaal in het zwart. Onderweg naar de dierenarts blikten ze terug op alles wat ze met het dier hadden meegemaakt. Dat zorgde al voor emoties, maar eenmaal bij de dierenarts kon het gezin de tranen helemaal niet bedwingen. Erica zong een laatste liedje voor de viervoeter, een nummer dat ze ook altijd zong tijdens de wandelingen in het bos. Daarna sliep Bommel vredig in.



De Meilandjes brachten Bommel, die ze in hun achterbak legden, vervolgens naar de preparateur. Die zei dat het idee om Bommel op te laten zetten helemaal niet zo ongebruikelijk was. Hij had zelfs nog een aantal beesten in zijn vriezer liggen en vertelde dat het zo druk was dat er een wachtlijst bestond voor het opzetten van dieren. Wanneer de Meilandjes Bommel kunnen ophalen, is onduidelijk. Het proces kan zo’n anderhalf jaar in beslag nemen.