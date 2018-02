Kijkcijfers hitserie Luizenmoeder voor het eerst iets omlaag

Brabantse The Voice-afvaller Kimberly: Ik heb hele dag liggen huilen in bed

11 februari The voice of Holland-topfavoriet en tienenknaller Kimberly Maasdamme (26) is nog steeds volledig in shock over het feit dat ze vrijdag onverwachts sneuvelde in de halve finale van de RTL-talentenjacht. ,,Ik kon me nog net groot houden toen ik het slechte nieuws en de verbazing van de coaches hoorde. Vervolgens ben ik backstage, overmand door emoties, in huilen uitgebarsten.''