Kijkcijfers Opsporing verzocht stijgen, maar zijn nog steeds gehalveerd door verhuizing naar NPO 2

AD Media Podcast ‘Test case past naadloos in het rijtje van NPO-flops Showcolade en Tik ‘m aan!’

Natuurlijk blikt het mediapanel terug op dé dagelijkse kijkcijfersensatie van NPO 1, De slimste mens, waar presentator Manuel Venderbos in zijn tweede aflevering voor gaas ging. Al legt hij zich daar niet zomaar bij neer en eist hij een VAR. Want - aldus Venderbos - was het een fotofinish op de milliseconde. Angela de Jong vindt dat al twee seizoenen lang de slimme mensen op zijn. En iets negatiefs roepen over hondenbezitters is altijd een slecht idee. Vuurwerk in de podcast dus.

